А.Ярмоленко підтвердив запрошення на матч проти легенд "Атлетіко"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко підтвердив запрошення на матч збірна світу проти легенд "Атлетіко", передає УНН з посиланням на сайт київського "Динамо".
"Так, можливо завтра полечу (на матч проти легенд "Атлетіко" - ред.). Коли дізнався, з якими людьми буду там зіграти, то чому ні. Тим більше у вихідний. Коли мені запропонували пограти з такими майстрами, я відразу дав згоду. Звичайно, я із задоволенням зіграю", - заявив А.Ярмоленко, у післяматчевому інтерв'ю проти "Шахтаря".
Нагадаємо, у Мадриді відбудеться поєдинок присвячений прощанню з домашньою ареною мадрисдського "Атлетіко" "Вісенте Кальдерон".