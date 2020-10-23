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"А Віталік вийде?": в столице появились баннеры, вызывающие Кличко на дебаты

"А Віталік вийде?": в столице появились баннеры, вызывающие Кличко на дебаты

Киев • УНН

 • 16307 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. На киевском ЦУМе появилась реклама, в которой говорится: "А Віталік вийде?". СМИ предполагают, что таким образом кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" и нардеп Ирина Верещук напоминает Виталию Кличко о своем приглашении выйти на дебаты, передает УНН.

Так, на сити-лайтах белыми буквами на зеленом фоне написано: "А Віталік вийде?".

"Реклама размещена практически напротив кабинета действующего мэра", - отмечают журналисты.

Напомним, Ирина Верещук несколько раз в эфире различных телеканалов предлагала Кличко прийти на дебаты и поговорить "как мэр с мэром" о проблемах столицы.

Также на дебаты Кличко вызвали и другие кандидаты в мэры Киева, в частности, Алексей Кучеренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политолог о дебатах Кличко и Верещук: мэр проиграет

Как известно, 20 сентября партия "Слуга народа" выдвинула своих кандидатов в Киевсовет. Ирину Верещук официально утвердили в качестве кандидата на пост мэра столицы. Накануне она победила в партийных праймериз СН.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Социологи прогнозируют, что выборы в Киеве пройдут в два тура, ведь сейчас поддержка Кличко составляет всего 36,3%.

Также, эксперты указывают, что во второй тур с действующим мэром скорее всего выйдет Ирина Верещук.

Кроме того, политологи не исключают даже проигрыша Кличко во втором туре, в частности, из-за его сверхвысокого антирейтинга и кучу невыполненных обещаний перед киевлянами.

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