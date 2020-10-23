"А Віталік вийде?": у столиці з'явилися банери, що викликають Кличка на дебати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На київському ЦУМі з'явилася реклама, у якій, йдеться: "А Віталік вийде?". ЗМІ припускають, що таким чином кандидат в мери Києва від "Слуги народу" й нардеп Iрина Верещук нагадує Віталю Кличку про своє запрошення вийти на дебати, передає УНН.
Так, на сіті-лайтах білими літерами на зеленому фоні написано: "А Віталік вийде?".
"Реклама розміщена практично навпроти кабінету чинного мера", - зазначають журналісти.
Нагадаємо, Ірина Верещук кілька разів в ефірі різних телеканалів пропонувала Кличку прийти на дебати та поговорити "як мер із мером" про проблеми столиці.
Також на дебати Кличка викликали й інші кандидати в мери Києва, зокрема, Олексій Кучеренко.
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Як відомо, 20 вересня партія "Слуга народу" висунула своїх кандидатів до Київради. Iрину Верещук офіційно затвердили як кандидата на посаду мера столиці. Напередодні вона перемогла у партійних праймеріз СН.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.
Соціологи прогнозують, що вибори у Києві пройдуть у два тури, адже зараз підтримка Кличка складає всього 36,3%.
Також, експерти вказують, що у другий тур з чинним мером скоріш за все вийде Ірина Верещук.
Крім того, політологи не виключають навіть програшу Кличка у другому турі, зокрема, через його надвисокий антирейтинг та купу невиконаних обіцянок перед киянами.