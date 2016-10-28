А.Сытник задекларировал почти 904 тыс. грн зарплаты в НАБУ (расширено)

В частности, он задекларировал 903 тыс. 914 грн заработной платы в НАБУ за 2015 год.

Также он задекларировал 2 тыс. 290 грн и 45 тыс. 351 грн зарплаты по другому месту работы. Кроме того, А.Сытник указал доход от занятия независимой профессиональной деятельностью 10 тыс. грн.

В прошлом году А.Сытник получил денежные средства на следующие суммы: 250 тыс. грн и 10 тыс. долларов.

Также в документе указаны квартира общей площадью 82,6 кв. м стоимостью 295 тыс. 708 грн в Броварах и земельный участок площадью 416 кв. м (указано, что земельный участок декларирует жена).

В декларации указан легковой автомобиль Hyundai Elantra 2012 года выпуска стоимостью 178 тыс. 100 грн, который находится в другом праве пользования директора НАБУ.