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15 марта, 19:03 • 115525 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167503 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138536 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130939 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113132 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105676 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101578 просмотра

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А.Сытник задекларировал почти 904 тыс. грн зарплаты в НАБУ (расширено)

А.Сытник задекларировал почти 904 тыс. грн зарплаты в НАБУ (расширено)

Киев • УНН

 • 8457 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник зарегистрировал электронную декларацию в соответствующем реестре. Декларация размещена в официальном реестре е-деклараций, передает УНН.

В частности, он задекларировал 903 тыс. 914 грн заработной платы в НАБУ за 2015 год.

Также он задекларировал 2 тыс. 290 грн и 45 тыс. 351 грн зарплаты по другому месту работы. Кроме того, А.Сытник указал доход от занятия независимой профессиональной деятельностью 10 тыс. грн.

В прошлом году А.Сытник получил денежные средства на следующие суммы: 250 тыс. грн и 10 тыс. долларов.

Также в документе указаны квартира общей площадью 82,6 кв. м стоимостью 295 тыс. 708 грн в Броварах и земельный участок площадью 416 кв. м (указано, что земельный участок декларирует жена).

В декларации указан легковой автомобиль Hyundai Elantra 2012 года выпуска стоимостью 178 тыс. 100 грн, который находится в другом праве пользования директора НАБУ.

Украинские Национальные Новости

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