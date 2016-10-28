А.Ситник задекларував майже 904 тис. грн зарплати у НАБУ (розширено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник зареєстрував електронну декларацію у відповідному реєстрі. Декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.
Зокрема, він задекларував 903 тис. 914 грн заробітної плати у НАБУ за 2015 рік.
Також він задекларував 2 тис. 290 грн. і 45 тис. 351 грн. зарплати за іншим місцем роботи. Крім того, А.Ситник вказав дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю 10 тис. грн.
У минулому році А.Ситник отримав грошові кошти на такі суми: 250 тис. грн і 10 тис. доларів.
Також у документі вказані квартира загальною площею 82,6 кв. м вартістю 295 тис. 708 грн у Броварах та земельна ділянка площею 416 кв. м (зазначено, що земельну ділянку декларує дружина).
У декларації вказане легкове авто Hyundai Elantra 2012 року випуску вартістю 178 тис. 100 грн, що перебуває в іншому праві користування директора НАБУ.