А.Ситник задекларував майже 904 тис. грн зарплати у НАБУ (розширено)

$41.320.07
47.030.11
ukru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 21917 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 25735 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 17679 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 39249 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 168234 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 143218 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 145807 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136908 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 137452 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196930 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 55924 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 70512 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 75915 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

15 квітня, 07:22 • 73091 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 50391 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 21895 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 25696 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 25625 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 34553 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

15 квітня, 07:22 • 74045 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 13354 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 17317 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

15 квітня, 07:01 • 18823 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 114216 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 115604 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

А.Ситник задекларував майже 904 тис. грн зарплати у НАБУ (розширено)

Київ • УНН

 • 8457 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник зареєстрував електронну декларацію у відповідному реєстрі. Декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.

А.Ситник задекларував майже 904 тис. грн зарплати у НАБУ (розширено)

Зокрема, він задекларував 903 тис. 914 грн заробітної плати у НАБУ за 2015 рік.

Також він задекларував 2 тис. 290 грн. і 45 тис. 351 грн. зарплати за іншим місцем роботи. Крім того, А.Ситник вказав дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю 10 тис. грн.

У минулому році А.Ситник отримав грошові кошти на такі суми: 250 тис. грн і 10 тис. доларів.

Також у документі вказані квартира загальною площею 82,6 кв. м вартістю 295 тис. 708 грн у Броварах та земельна ділянка площею 416 кв. м (зазначено, що земельну ділянку декларує дружина).

У декларації вказане легкове авто Hyundai Elantra 2012 року випуску вартістю 178 тис. 100 грн, що перебуває в іншому праві користування директора НАБУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.38
Bitcoin
$85,813.40
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.98
Золото
$3,237.74
Ethereum
$1,644.04