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15 марта, 19:03 • 108150 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147182 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125892 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119254 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106166 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102075 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95431 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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А.Парубий пригласил Патриарха Варфоломея посетить Украину и выступить в ВР

А.Парубий пригласил Патриарха Варфоломея посетить Украину и выступить в ВР

Киев • УНН

 • 9894 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий пригласил Святейшего Патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину и выступить в стенах Верховной Рады. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ВР.

"Андрей Парубий пригласил Святейшего Патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину и выступить в стенах Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, Председатель Верховной Рады посетил Патриарший собор святого Георгия в резиденции Вселенского Патриарха на Фанаре и помолился у великих святынь православного мира, которые там хранятся.

Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время своего визита в Турецкую Республику (г. Стамбул) в помещении Патриархии Константинопольской Православной Церкви провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем, Архиепископом Константинополя - Нового Рима.

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