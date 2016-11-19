А.Парубий пригласил Патриарха Варфоломея посетить Украину и выступить в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий пригласил Святейшего Патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину и выступить в стенах Верховной Рады. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ВР.
"Андрей Парубий пригласил Святейшего Патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину и выступить в стенах Верховной Рады", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, Председатель Верховной Рады посетил Патриарший собор святого Георгия в резиденции Вселенского Патриарха на Фанаре и помолился у великих святынь православного мира, которые там хранятся.
Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время своего визита в Турецкую Республику (г. Стамбул) в помещении Патриархии Константинопольской Православной Церкви провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем, Архиепископом Константинополя - Нового Рима.