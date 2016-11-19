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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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А.Парубій запросив Патріарха Варфоломія відвідати Україну та виступити у ВР

А.Парубій запросив Патріарха Варфоломія відвідати Україну та виступити у ВР

Київ • УНН

 • 9907 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запросив Святійшого Патріарха Варфоломія відвідати з візитом Україну та виступити у стінах Верховної Ради. Про це УНН повідомили у прес-службі ВР.

“Андрій Парубій запросив Святійшого Патріарха Варфоломія відвідати з візитом Україну та виступити у стінах Верховної Ради”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними прес-служби, Голова Верховної Ради відвідав Патріарший собор святого Георгія у резиденції Вселенського Патріарха на Фанарі і помолився біля великих святинь православного світу, які там зберігаються.

Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час свого візиту до Турецької Республіки (м.Стамбул) у приміщенні Патріархії Константинопольської Православної Церкви провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, Архієпископом Константинополя — Нового Риму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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