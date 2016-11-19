А.Парубій запросив Патріарха Варфоломія відвідати Україну та виступити у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запросив Святійшого Патріарха Варфоломія відвідати з візитом Україну та виступити у стінах Верховної Ради. Про це УНН повідомили у прес-службі ВР.
“Андрій Парубій запросив Святійшого Патріарха Варфоломія відвідати з візитом Україну та виступити у стінах Верховної Ради”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-служби, Голова Верховної Ради відвідав Патріарший собор святого Георгія у резиденції Вселенського Патріарха на Фанарі і помолився біля великих святинь православного світу, які там зберігаються.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час свого візиту до Турецької Республіки (м.Стамбул) у приміщенні Патріархії Константинопольської Православної Церкви провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, Архієпископом Константинополя — Нового Риму.