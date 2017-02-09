А.Парубий закрыл вечернее заседание ВР

Народные депутаты продолжат свою работу завтра в 10.00.

Напомним, 9 февраля Верховная Рада изменила процедуру получения полномочий сельских, поселковых и городских голов. Парламентарии 238 голосами поддержали соответствующий законопроект.

Кроме того, Верховная Рада установила срок полномочий старосты. Парламентарии поддержали соответствующий законопроект во втором чтении и в целом.

Также Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде, а еще позволила рассмотрение дел об усыновлении с участием присяжных.

Как сообщал УНН, 9 февраля во время заседания Верховной Рады в сессионном зале устроили потасовку два народных депутата - Иван Мельничук и Сергей Лещенко. В результате - С.Лещенко оторвали рукав пиджака.