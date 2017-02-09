А.Парубій закрив вечірнє засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту, передає УНН.
Народні депутати продовжать свою роботу завтра о 10.00.
Нагадаємо, 9 лютого Верховна Рада змінила процедуру набуття повноважень сільських, селищних та міських голів. Парламентарі 238 голосами підтримали відповідний законопроект.
Крім того, Верховна Рада встановила термін повноважень старости. Парламентарі підтримали відповідний законопроект у другому читанні та в цілому.
Також Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд, а ще дозволила розгляд справ щодо усиновлення за участю присяжних.
Як повідомляв УНН, 9 лютого під час засідання Верховної Ради в сесійній залі влаштували штовханину два народні депутати - Іван Мельничук і Сергій Лещенко. У результаті - С.Лещенку відірвали рукав піджака.