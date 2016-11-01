А.Парубий закрыл вечернее заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.
"Нерассмотренные законопроекты из блока финансовых и банковских вопросов перенесли на другой день", - говорится в сообщении ВР в Twitter.
Народные депутаты продолжат работу завтра в 10.00.
Напомним, Верховная Рада отменила решение, которое предусматривало повышение зарплат депутатов. За соответствующий проект постановления проголосовали 264 народных депутата.