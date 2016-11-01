А.Парубій закрив вечірнє засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
"Нерозглянуті законопроекти з блоку фінансових та банківських питань перенесені на інший день", - йдеться у повідомленні ВР у Twitter.
Народні депутати продовжать роботу завтра о 10.00.
Нагадаємо, Верховна Рада скасувала рішення, яке передбачало підвищення зарплат депутатів. За відповідний проект постанови проголосували 264 народних депутатів.