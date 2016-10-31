А. Парубий призвал депутатов проголосовать за повестку дня на текущую сессию

Он отметил, что из-за отсутствия утвержденной повестки дня сессии рассмотрение части вопросов откладывается.

"Я призываю на этой неделе окончательно согласовать все позиции", - отметил глава парламента.

Напомним, что депутаты уже несколько недель не могут принять повестку дня текущей сессии.

Как сообщал УНН, ВР может во вторник отменить повышение зарплаты депутатам .