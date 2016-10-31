А. Парубий призвал депутатов проголосовать за повестку дня на текущую сессию
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал депутатов на этой неделе принять повестку дня 5 сессии. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
Он отметил, что из-за отсутствия утвержденной повестки дня сессии рассмотрение части вопросов откладывается.
"Я призываю на этой неделе окончательно согласовать все позиции", - отметил глава парламента.
Напомним, что депутаты уже несколько недель не могут принять повестку дня текущей сессии.
Как сообщал УНН, ВР может во вторник отменить повышение зарплаты депутатам .