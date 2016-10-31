А.Парубій закликав депутатів проголосувати за порядок денний на поточу сесію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів на цьому тижні ухвалити порядок денний 5 сесії. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної Ради, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що через відсутність затвердженого порядку денного сесії розгляд частини питань відкладається.
"Я закликаю на цьому тижні остаточно погодити усі позиції", - зазначив очільник парламенту.
Нагадаємо, що депутати вже кілька тижні не можуть схвалити порядок денний поточної сесії.
Як повідомляв УНН, ВР може у вівторок скасувати підвищення зарплати депутатам.