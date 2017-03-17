А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание

В сессионном зале зарегистрировались 318 народных депутатов.

В правительственной ложе присутствуют министры во главе с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству.

После часа правительства будут зачитаны депутатские запросы и выступления парламентариев в разном.

В 12:30 запланировано проведение торжественного заседания посвященного 100-летию украинского парламентаризма.