А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 318 народных депутатов.
В правительственной ложе присутствуют министры во главе с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству.
После часа правительства будут зачитаны депутатские запросы и выступления парламентариев в разном.
В 12:30 запланировано проведение торжественного заседания посвященного 100-летию украинского парламентаризма.