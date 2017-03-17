А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 318 народних депутатів.
В урядовій ложі присутні міністри на чолі з Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду.
Після години уряду буде зачитано депутатські запити та виступи парламентарів у різному.
О 12:30 заплановано проведення урочистого засідання присвяченого 100-річчю українського парламентаризму.