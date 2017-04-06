А.Парубий рассказал, когда Рада возьмется за назначение нового состава ЦИК

"Мы нашли конструктивную формулу, как можно можно выйти из той коллизии, которая есть сегодня. Я надеялся, будет быстрее, но оно, очевидно, еще затянется и очевидно будет после Пасхи", - сказал А.Парубий, отвечая на вопрос, планирует ли Верховная Рада и когда рассмотреть вопрос о назначении нового состава ЦИК.

Председатель ВР объяснил, что некоторые кандидаты, которые были в президентском списке, сейчас занимают должности в органах государственной власти.

"Фракции предлагали некоторых кандидатов на замены, и Президент дал согласие, что если фракция заменит кого-то, то и он сделает эту замену, и мы сможем получить представление, которое будет поддержано парламентом", - отметил он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко предложил депутатам согласовать кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии.