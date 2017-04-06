А.Парубий рассказал, когда Рада возьмется за назначение нового состава ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. После Пасхи Верховная Рада может вернуться к назначению нового состава Центральной избирательной комиссии. Об этом журналистам заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Мы нашли конструктивную формулу, как можно можно выйти из той коллизии, которая есть сегодня. Я надеялся, будет быстрее, но оно, очевидно, еще затянется и очевидно будет после Пасхи", - сказал А.Парубий, отвечая на вопрос, планирует ли Верховная Рада и когда рассмотреть вопрос о назначении нового состава ЦИК.
Председатель ВР объяснил, что некоторые кандидаты, которые были в президентском списке, сейчас занимают должности в органах государственной власти.
"Фракции предлагали некоторых кандидатов на замены, и Президент дал согласие, что если фракция заменит кого-то, то и он сделает эту замену, и мы сможем получить представление, которое будет поддержано парламентом", - отметил он.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко предложил депутатам согласовать кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии.