А.Парубій розповів, коли Рада візьметься за призначення нового складу ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Після Великодня Верховна Рада може повернутися до призначення нового складу Центральної виборчої комісії. Про це журналістам заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Ми знайшли конструктивну формулу, як можна можна вийти з тієї колізії, яка є сьогодні. Я сподівався, буде швидше, але воно, очевидно, ще затягнеться і очевидно буде після Великодня”, — сказав А.Парубій, відповідаючи на питання, чи планує Верховна Рада і коли розглянути питання про призначення нового складу ЦВК.
Голова ВР пояснив, що деякі кандидати, які були в президентському списку, зараз обіймають посади в органах державної влади.
“Фракції пропонували деяких кандидатів на заміни, і Президент дав згоду, що якщо фракція замінить когось, то і він зробить цю заміну, і ми зможемо отримати подання, яке буде підтримано парламентом”, — зазначив він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко запропонував депутатам погодити кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії.