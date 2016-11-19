А.Парубий обсудил с Патриархом Варфоломеем перспективы образования автокефальной УПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время своего визита в Турецкую Республику (г. Стамбул) в помещении Патриархии Константинопольской Православной Церкви провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем, Архиепископом Константинополя - Нового Рима. Об этом сообщили в пресс-службе ВР.
Как сообщили в пресс-службе, в начале встречи Председатель Верховной Рады от имени парламента поздравил Патриарха Варфоломея с 25-летием Патриаршего служения и преподнес ему букет цветов и символический подарок с изображением собора Софии Киевской.
"София Киевская - это наша всеукраинская святыня, которая объединяет украинский народ и его Церковь с Вселенской Церковью-Матерью, от которой Русь - Украина получила крещение", - отметил А.Парубий, приветствуя Патриарха Варфоломея.
Во время более двухчасовой встречи Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обсудил со Вселенским Патриархом вопрос перспективы образования единой поместной Православной Церкви в Украине и предоставления ей Томосу о Автокефалии.
Святейший Патриарх Варфоломей поблагодарил Председателя Верховной Рады и всех народных депутатов за обращение, которое принял украинский парламент в июне 2016 года, в адрес Вселенского Патриарха с просьбой создать в Украине единую поместную Православную Церковь и предоставить ей автокефальный статус, то есть признать церковную независимость. Патриарх Варфоломей назвал это обращение Верховной Рады - "важным историческим событием".
В конце встречи Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за духовную опеку над украинской диаспорой в США, Канаде, Австралии и Турции, за молитвы Вселенского Патриарха, которые ежедневно поднимаются в стенах Георгиевского Патриаршего собора.