А.Парубій обговорив із Патріархом Варфоломієм перспективи утворення автокефальної УПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час свого візиту до Турецької Республіки (м.Стамбул) у приміщенні Патріархії Константинопольської Православної Церкви провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, Архієпископом Константинополя – Нового Риму. Про це УНН повідомили у прес-службі ВР.
Як повідомили у прес-службі, на початку зустрічі Голова Верховної Ради від імені Парламенту привітав Патріарха Варфоломія з 25-літтям Патріаршого служіння та підніс йому букет квітів і символічний подарунок із зображенням собору Софії Київської.
"Софія Київська - це наша всеукраїнська святиня, яка єднає український народ та його Церкву з Вселенською Церквою-Матір'ю, від якої Русь - Україна отримала хрещення", - зазначив А.Парубій, вітаючи Патріарха Варфоломія.
Під час понад двогодинної зустрічі Голова Верховної Ради України Андрій Парубій обговорив із Вселенським Патріархом питання перспективи утворення Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні та надання їй Томосу про Автокефалію.
Святійший Патріарх Варфоломій подякував Голові Верховної Ради та усім народним депутатам за звернення, яке ухвалив український парламент у червні 2016 року, на адресу Вселенського Патріарха з проханням створити в Україні Єдину Помісну Православну Церкву та надати їй автокефальний статус, тобто визнати церковну незалежність. Патріарх Варфоломій назвав це звернення Верховної Ради - "важливою історичною подією".
Наприкінці зустрічі Голова Верховної Ради Андрій Парубій подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за духовну опіку над українською діаспорою у США, Канаді, Австралії та Туреччині, за молитви Вселенського Патріарха, які щоденно підносяться у стінах Георгіївського Патріаршого собору.