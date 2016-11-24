А.Парубий: мы должны требовать возвращения В.Януковича в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что именно украинские следователи должны зачитать обвинение экс-президенту Украины Виктору Януковичу и настаивать на его возвращении в Украину. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.
"Я думаю, что главное, что должны сделать украинские следователи, это зачитать обвинение В.Януковичу, для того, чтобы мы могли внедрить дело и чтобы мы могли быстрее завершить те расследования, которые есть по преступлениям", - отметил А.Парубий.
Также Председатель Верховной Рады отметил, что все что было на Майдане, и то, что было после Майдана – это ответственность В.Януковича, который просто стал марионеткой В.Путина в Украине.
"И я думаю, что если будет любой контакт, мы должны требовать его возвращения в Украину и должны зачитать ему обвинение согласно украинского Уголовного кодекса", - добавил А.Парубий.
Напомним, В.Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.
Также напомним, столичный суд решил допросить по видеосвязи В.Януковича 25 ноября.
Как сообщал УНН, по словам адвоката В.Януковича, допрос состоится, уже провели тестовый звонок.