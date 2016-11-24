А.Парубій: ми повинні вимагати повернення В.Януковича в Україну

"Я думаю, що головне, що мають зробити українські слідчі, це зачитати обвинувачення В.Януковичу, для того, щоб ми могли впровадити справу і щоб ми могли швидше завершити ті розслідування, які є по злочинах", - наголосив А.Парубій.

Також Голова Верховної Ради зазначив, що все що було на Майдані, і те, що було після Майдану – це відповідальність В.Януковича, який просто став маріонеткою В.Путіна в Україні.

"І я думаю, що якщо буде будь-який контакт, ми повинні вимагати його повернення в Україну і повинні зачитати йому звинувачення згідно українського Кримінального кодексу", - додав А.Парубій.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

Також нагадаємо, столичний суд вирішив допитати по відеозв’язку В.Януковича 25 листопада.

Як повідомляв УНН, за словами адвоката В. Януковича, допит відбудеться, вже провели тестовий дзвінок.