А.Парубий до сих пор не подписал постановление о повышении зарплат для нардепов (дополнено)

"... Я сознательно сих пор не подписал постановление о повышении зарплат для народных депутатов", - отметил А.Парубий.

Председатель ВР также отметил, что "говорил с руководителями фракций. Во вторник мы приведем в порядок этот вопрос и изменим постановление без увеличения зарплат".

"Считаю, что высокие зарплаты депутатов является антикоррупционным предохранителем, но понимаю, что сейчас этот вопрос преждевременен", - добавил спикер.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не устанавливает заработную плату народным депутатам Украины и не будет предусматривать средства на финансирование такого роста в Государственном бюджете на 2017 год.

Напомним, что ВРУ приняла проект о Государственном бюджете Украины на 2017 год, где предлагается увеличить зарплаты депутатам и руководству парламента. Так зарплата председателя Верховной Рады будет 40 тыс. гривен, а обычного депутата-члена комитета около 30 тыс. гривен.