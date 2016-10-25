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А.Парубий до сих пор не подписал постановление о повышении зарплат для нардепов (дополнено)

А.Парубий до сих пор не подписал постановление о повышении зарплат для нардепов (дополнено)

Киев • УНН

 • 7096 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Национального совета реформ сообщил, что "сознательно сих пор не подписал постановление о повышении зарплат для народных депутатов", передает УНН.

"... Я сознательно сих пор не подписал постановление о повышении зарплат для народных депутатов", - отметил А.Парубий.

Председатель ВР также отметил, что "говорил с руководителями фракций. Во вторник мы приведем в порядок этот вопрос и изменим постановление без увеличения зарплат".

"Считаю, что высокие зарплаты депутатов является антикоррупционным предохранителем, но понимаю, что сейчас этот вопрос преждевременен", - добавил спикер.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не устанавливает заработную плату народным депутатам Украины и не будет предусматривать средства на финансирование такого роста в Государственном бюджете на 2017 год.

Напомним, что ВРУ приняла проект о Государственном бюджете Украины на 2017 год, где предлагается увеличить зарплаты депутатам и руководству парламента. Так зарплата председателя Верховной Рады будет 40 тыс. гривен, а обычного депутата-члена комитета около 30  тыс. гривен.

Украинские Национальные Новости

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