А.Парубій досі не підписав постанову про підвищення зарплат для нардепів (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на засіданні Національної ради реформ повідомив, що “свідомо досі не підписав постанову про підвищення зарплат для народних депутатів”, передає УНН.
“...я свідомо досі не підписав постанову про підвищення зарплат для народних депутатів”, — наголосив А.Парубій.
Голова ВР також зазначив, що “говорив з керівниками фракцій. У вівторок ми впорядкуємо це питання і змінимо постанову без збільшення зарплат”.
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“Вважаю, що високі зарплати депутатів є антикорупційним запобіжником, але розумію, що зараз це питання є передчасним”, — додав спікер.
Раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд не встановлює заробітну плату народним депутатам України і не передбачатиме коштів на фінансування такого зростання у Державному бюджеті на 2017 рік.
Нагадаємо, що ВРУ ухвалила проект про Державний бюджет України на 2017 рік, де пропонується збільшити зарплати депутатам та керівництву парламенту. Так зарплата голови Верховної Ради буде 40 тисяч гривень, а звичайного депутата-члена комітету близько 30 тисяч гривень.