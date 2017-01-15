А.Меркель предостерегла Д.Трампаа от политики изоляционизма

Во время своей предвыборной кампании Д.Трамп выступал за политику протекционизма. Он, в частности, обещал разорвать "невыгодные" соглашения в международной торговле, а также ограничить импорт из Китая и Мексики.

В свою очередь А.Меркель считает, что международное сотрудничество имеет больше преимуществ, чем "когда каждый сам по себе решает проблемы".

Канцлер напомнила, что финансовый кризис 2008 года доказал необходимость сотрудничества.

"Ответ, как был преодолен этот кризис, заключался не в изоляции, а в кооперации на основе одинаковых, общих правил", - заявила она.

А.Меркель хочет провести первую встречу с Д.Трамп конце мая на полях саммита стран G7 в Италии. Вторая встреча должна состояться в июле в Гамбурге на саммите Большой двадцатки, в которой Германия председательствует в этом году.

Как сообщал УНН, новоизбранный президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике через несколько недель после вступления в должность.