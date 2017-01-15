А.Меркель застерегла Д.Трампа від політики ізоляціонізму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель планує під час майбутніх зустрічей з новообраним президентом США Дональдом Трампом обговорити небезпеки політики протекціонізму в економіці. Про це вона заявила в суботу, 14 січня, після закритого засідання керівництва партії Християнсько-демократичний союз, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Під час своєї передвиборчої кампанії Д.Трамп виступав за політику протекціонізму. Він, зокрема, обіцяв розірвати “невигідні” угоди у міжнародній торгівлі, а також обмежити імпорт з Китаю та Мексики.
У свою чергу А.Меркель вважає, що міжнародна співпраця має більше переваг, ніж “коли кожен сам по собі вирішує проблеми”.
Канцлер нагадала, що фінансова криза 2008 року довела необхідність співпраці.
“Відповідь, якою була подолана ця криза, полягала не в ізоляції, а в кооперації, на основі однакових, спільних правил”, — заявила вона.
А.Меркель хоче першу зустріч з Д.Трампом наприкінці травня на полях саміту країн G7 в Італії. Друга зустріч має відбутися в липні у Гамбурзі на саміті Великої двадцятки, в якій Німеччина головує цього року.
Як повідомляв УНН, новообраний президент США Дональд Трамп хотів би зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у Рейк’явіку через кілька тижнів після вступу на посаду.