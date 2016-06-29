А.Меркель выступила за продление санкций в отношении России
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила во вторник вечером, что Европейский Союз продолжит экономические санкции против России, передает УНН со ссылкой на Wall Street Journal.
А.Меркель заявила, что она и президент Франции Франсуа Олланд дали понять лидерам ЕС в Брюсселе, "что продолжение санкций .. к сожалению, необходимо".
Послы ЕС договорились на прошлой неделе о продлении санкций на шесть месяцев, до конца января 2017 года.
Ожидается, что официально санкции будут продолжены в ближайшие дни, пишет издание. "Нет ничего, что бы остановило продлении санкций", - сказала А.Меркель.
При этом на встрече лидеров ЕС было лишь краткое обсуждение вопроса санкций, пишет издание.
Председатель Европейского совета Дональд Туск пообещал более широкое обсуждение вопроса санкций ЕС в отношении России и отношений ЕС с восточным соседом в октябре.