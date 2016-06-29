А.Меркель выступила за продление санкций в отношении России

А.Меркель заявила, что она и президент Франции Франсуа Олланд дали понять лидерам ЕС в Брюсселе, "что продолжение санкций .. к сожалению, необходимо".

Послы ЕС договорились на прошлой неделе о продлении санкций на шесть месяцев, до конца января 2017 года.

Ожидается, что официально санкции будут продолжены в ближайшие дни, пишет издание. "Нет ничего, что бы остановило продлении санкций", - сказала А.Меркель.

При этом на встрече лидеров ЕС было лишь краткое обсуждение вопроса санкций, пишет издание.

Председатель Европейского совета Дональд Туск пообещал более широкое обсуждение вопроса санкций ЕС в отношении России и отношений ЕС с восточным соседом в октябре.