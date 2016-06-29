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А.Меркель виступила за продовження санкцій щодо Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила у вівторок увечері, що Європейський Союз продовжить економічні санкції проти Росії, передає УНН з посиланням на Wall Street Journal.

А.Меркель виступила за продовження санкцій щодо Росії

А.Меркель заявила, що вона і президент Франції Франсуа Олланд дали зрозуміти лідерам ЄС в Брюсселі, "що продовження санкцій,.. на жаль, необхідне".

Посли ЄС домовилися минулого тижня щодо продовження санкцій на шість місяців, до кінця січня 2017 року.

Очікується, що офіційно санкції будуть продовжені найближчими днями, пише видання. "Немає нічого, що б зупинило продовження санкцій", - сказала А.Меркель.

При цьому на зустрічі лідерів ЄС було лише коротке обговорення питання санкцій, пише видання.

Голова Європейської ради Дональд Туск пообіцяв більш широке обговорення питання санкцій ЄС щодо Росії та відносин ЄС з східним сусідом у жовтні.

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