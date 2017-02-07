А.Меркель начала рабочий визит в Польшу

Как отмечается, в ходе встречи А.Меркель и Б.Шидло затронут такие темы, как brexit, миграционный кризис, а также, не исключены, вопросы поддержки Дональда Туска во время его старта на второй срок полномочий председателя Европейской

После разговора с польским премьером А.Меркель планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, а также проведет беседу с лидером партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским. Разговор будет касаться двусторонних взаимоотношений и будущего Европы. Также канцлер Германии встретится с лидерами "Гражданской платформы" и "Польской крестьянской партии".

Как сообщал УНН, премьер-министр Польши Беата Шидло, комментируя визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Польшу, отметила, что это важное событие для Варшавы и Берлина.