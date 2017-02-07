А.Меркель розпочала робочий візит до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель розпочала свій візит до Варшави із зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Беатою Шидло, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
Як зазначається, під час зустрічі А.Меркель та Б.Шидло порушать такі теми, як brexit, міграційна криза, а також, не виключено, питання підтримки Дональда Туска під час його старту на другий термін повноважень голови Європейської
Після розмови з польським прем'єром А.Меркель планує зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також проведе розмову з лідером партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським. Розмова стосуватиметься двосторонніх взаємовідносин та майбутнього Європи. Також канцлер Німеччини зустрінеться з лідерами "Громадянської платформи" та "Польської селянської партії".
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло, коментуючи візит канцлера Німеччини Анґели Меркель до Польщі, наголосила, що це важлива подія для Варшави і Берліна.