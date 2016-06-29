А.Меркель назвала решение Британии о выходе из ЕС необратимым

После встречи лидеров ЕС в Брюсселе 28 июня, на которой премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выразил сожаление по поводу Brexit, А.Меркель заявила, что это "печальное решение" не дает все же оснований "выдавать желаемое за действительное".

Д.Камерон заверил, что несмотря на результаты голосования, его страна не отвернется от Европы и стремится строить прочные соседские отношения.

Д.Камерон согласился с мнением Меркель, что голосование не может быть отменено, несмотря даже на уличные протесты тысяч людей в Лондоне против Brexit 28 июня.

"Я вложил все мысли, сердце и душу, чтобы удержать Великобританию в ЕС, но у меня не получилось", - сказал Д.Камерон, добавив, что саммит ЕС 28-29 июня для него последний.

А.Меркель и другие лидеры ЕС заявили, что поскольку правительство Д.Камерона не подготовил план выхода страны из ЕС, то Британии могут выделить определенное время, чтобы уже новое руководство смогло начать процесс выхода.

"Европа готова начать бракоразводный процесс хоть сегодня", - заявил председатель Евросовета Дональд Туск. По его словам, он понимает, что нужно время, "пока уляжется пыль" в Великобритании и будут приняты следующие шаги.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил удивление, что никто в Британии не имел плана выхода из ЕС, даже те, кто вел кампанию за то, чтобы уйти. В то же время он сказал, что в Британии »нет месяцев на размышление", и с активизацией статьи 50 Лиссабонского договора процедура выхода должна начаться только преемник Д.Камерона вступит в должность в начале сентября.

За обедом с другими лидерами ЕС, Д.Камерон призвал их рассмотреть вопрос о реформировании правил ЕС о свободе передвижения и централизацию экономики.

Но президент Франции Франсуа Олланд решительно отвергнет предложение, заявив, что постоянный доступ к единому рынку ЕС как раз и зависит от четырех "принципов свободы" - передвижение товаров, капитала, работников и услуг.

"Если они не хотят свободного передвижения, они не будут иметь доступа к единому рынку", - сказал Ф.Олланд.

На последнем для Д.Камерона саммите ЕС его лидеры дали понять, что занимать жесткую позицию в переговорах с Британией из-за Brexit, и это будет "предохранителем" для других членов ЕС, желающих последовать примеру Лондона.

"Тот, кто уходит из семьи, не может рассчитывать на те же привилегии, что и раньше, не имея также и обязательств", - сказала А.Меркель. Она пообещала приложить максимум усилий, чтобы не допустить разобщения ЕС.

Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, сообщил, что запретил комиссарам проводить любые тайные переговоры с Британией, пока Лондон не выполнит пункт выхода, который дает ему на это 2 года.

23 июня на референдуме в Великобритании за выход из ЕС проголосовали почти 52% избирателей, это почти 16 с половиной миллионов граждан; сторонники членства в Евросоюзе вступили 48%.