А.Меркель назвала рішення Британії про вихід з ЄС незворотним

Після зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі 28 червня, на якій прем’єр-міністр Великої Британії Девід Камерон висловив жаль з приводу Brexit, А.Меркель заявила, що це “сумне рішення” не дає все ж підстав “видавати бажане за дійсне”.

Д.Камерон запевнив, що попри результати голосування, його країна не відвернеться від Європи і прагне будувати міцні сусідські взаємини.

Д.Камерон погодився з думкою А.Меркель, що голосування не може бути скасоване, незважаючи навіть на вуличні протести тисяч людей в Лондоні проти Brexit 28 червня.

“Я вклав всі думки, серце і душу, щоб втримати Велику Британію в ЄС, але у мене не вийшло”, - сказав Д.Камерон, додавши, що саміт ЄС 28-29 червня є для нього останнім.

А.Меркель та інші лідери ЄС заявили, що оскільки уряд Д.Камерона не підготував план виходу країни з ЄС, то Британії можуть виділити певний час, щоб вже нове керівництво змогло почати процес виходу.

“Європа готова почати процес розлучення хоч сьогодні”, - заявив голова Євроради Дональд Туск. За його словами, він розуміє, що потрібен час, “поки вляжеться пил” у Британії і будуть ухвалені наступні кроки.

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер висловив здивування, що ніхто в Британії не мав плану виходу з ЄС, навіть ті, хто вів кампанію за те, щоб піти. Водночас він сказав, що у Британії “немає місяців на роздуми”, і з активізацією статті 50 Лісабонського договору процедура виходу має розпочатися щойно наступник Д.Камерона вступить на посаду на початку вересня.

За обідом з іншими лідерами ЄС, Д.Камерон закликав їх розглянути питання про реформування правил ЄС про свободу пересування і централізацію економіки.

Але президент Франції Франсуа Олланд рішуче відкину пропозицію, заявивши, що постійний доступ до єдиного ринку ЄС якраз і залежить від чотирьох “принципів свободи” - пересування товарів, капіталу, працівників і послуг.

“Якщо вони не хочуть вільного пересування, вони не будуть мати доступу до єдиного ринку”, - сказав Ф.Олланд.

На останньому для Д.Камерона саміті ЄС його лідери дали зрозуміти, що займатимуть жорстку позицію в переговорах з Британією через Brexit, і це буде “запобіжником” для інших членів ЄС, охочих взяти приклад з Лондона.

“Той, хто йде з сім’ї, не може розраховувати на ті ж привілеї, що й раніше, не маючи також і зобов’язань”, - сказала А.Меркель. Вона пообіцяла докласти максимум зусиль, щоб не допустити роз’єднання ЄС.

Жан-Клод Юнкер, в свою чергу, повідомив, що заборонив комісарам проводити будь-які таємні переговори з Британією, поки Лондон не виконає пункт виходу, який дає йому на це 2 роки.

23 червня на референдумі у Великій Британії за вихід з ЄС проголосували майже 52% виборців, це майже 16 з половиною мільйонів громадян; прихильники членства в Євросоюзі набрали 48%.