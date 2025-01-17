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97 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит

97 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит

Киев  •  УНН

 • 4044 просмотра

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За сутки зафиксировано 97 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском, Краматорском и Лиманском направлениях. Противник совершил 41 попытку наступления на Покровском направлении, из которых 27 атак отбиты.

В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 97. Активно оккупанты действуют на Покровском, Краматорском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, в настоящее время идет бой.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили четыре атаки вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки, до сих пор продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки. Противник отбит.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, восемь из 16 атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки, пять атак продолжаются, семь штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника, 14 боестолкновений еще продолжаются.

Также, один раз враг безрезультатно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Операция в Курской области - украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На других направлениях существенных изменений не произошло, резюмировали в Генштабе.

Еще плюс 1670 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага17.01.25, 08:07 • 23171 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина

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