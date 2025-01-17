97 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит
Киев • УНН
За сутки зафиксировано 97 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском, Краматорском и Лиманском направлениях. Противник совершил 41 попытку наступления на Покровском направлении, из которых 27 атак отбиты.
В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 97. Активно оккупанты действуют на Покровском, Краматорском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, в настоящее время идет бой.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили четыре атаки вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки, до сих пор продолжается два боестолкновения.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Северском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки. Противник отбит.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, восемь из 16 атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки, пять атак продолжаются, семь штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника, 14 боестолкновений еще продолжаются.
Также, один раз враг безрезультатно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
Операция в Курской области - украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На других направлениях существенных изменений не произошло, резюмировали в Генштабе.
Еще плюс 1670 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага17.01.25, 08:07 • 23171 просмотр