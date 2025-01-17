97 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 97. Найактивніше окупанти діють на Покровському, Краматорському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку противник атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, на даний час точиться бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили чотири атаки поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки, досі триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку ворог атакував в напрямку Білогорівки. Противника відбито.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори, вісім з 16 атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районі Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки, п’ять атак тривають, сім штурмів загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 41 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного. Сили оборони стримують натиск та відбили 27 атак противника, 14 боєзіткнень ще тривають.

Також, один раз ворог безрезультатно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Операція в Курській області - українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося, резюмували у Генштабі.

Ще плюс 1670 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога