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950 палестинских домов и объектов были снесены израильскими войсками в 2022 году

950 палестинских домов и объектов были снесены израильскими войсками в 2022 году

Киев • УНН

 • 277616 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Всего было разрушено 950 домов и объектов, а более 113 400 дунамов (единица измерения площади – ред.) палестинских земель были конфискованы израильскими силами в 2022 году, информирует УНН.

Детали

Центр земельных исследований, действующих в Палестине, опубликовал отчет «Нарушение израильских земель и жилищных прав палестинцев в 2022 году», в котором отмечается, что израильские силы также подожгли, опустошили или напали на 18 900 деревьев, большинство из которых были оливковыми деревьями, что плодоносили.

Между тем 66 резервуаров для сбора воды, а также 3707 дунамов восстановленных земель были уничтожены или опустошены, говорится в сообщении.

Согласно сообщению, израильское правительство объявило 114 новых поселений в этом году, тогда как 2220 жилых единиц были построены для 815 400 незаконных еврейских поселенцев, проживающих на палестинских землях.

Дополнение

Палестинская администрация осудила планы нового израильского правительства по ускорению строительства поселений на оккупированном Западе.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство будет способствовать строительству поселений на Западном побережье и Сирийских Голанских высотах.

По подсчетам около 650 000 поселенцев проживают в 164 поселениях и 116 форпостах на Западном берегу, в том числе в оккупированном Иерусалиме.

Согласно международному праву, все еврейские поселения на оккупированных территориях считаются незаконными.

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