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950 палестинських будинків та об'єктів були знесені ізраїльськими військами у 2022 році

950 палестинських будинків та об'єктів були знесені ізраїльськими військами у 2022 році

Київ • УНН

 • 277618 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Загалом було зруйновано 950 будинків та об'єктів, а понад 113 400 дунамів (одиниця вимірювання площі - ред.) палестинських земель були конфісковані ізраїльськими силами у 2022 році, інформує УНН.

Деталі

Центр земельних досліджень, що діють у Палестині, опублікував звіт «Порушення ізраїльських земель та житлових прав палестинців у 2022 році», в якому зазначається, що ізраїльські сили також підпалили, спустошили або напали на 18 900 дерев, більшість з яких були Оливковими дерева, що плодоносили.

Тим часом 66 резервуарів для збору води, а також 3707 дунамів відновлених земель були знищені або спустошені, йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, ізраїльський уряд оголосив 114 нових поселень цього року, тоді як 2220 житлових одиниць були побудовані для 815 400 незаконних єврейських поселенців, що проживають на палестинських землях.

Доповнення

Палестинська адміністрація засудила плани нового ізраїльського уряду щодо прискорення будівництва поселень на окупованому Заході.

Призначений прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що його уряд сприятиме будівництву поселень на Західному узбережжі та Сирійських Голанських висотах.

За підрахунками близько 650 000 поселенців проживають у 164 поселеннях та 116 форпостах на Західному березі, в тому числі в окупованому Єрусалимі.

Відповідно до міжнародного права, всі єврейські поселення на окупованих територіях вважаються незаконними.

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