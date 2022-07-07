945 производств за коллаборационизм, более 1,4 тыс. вероятных диверсантов и 3049 найденных детей: война в цифрах от Нацполиции

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Национальная полиция Украины отчиталась о работе за 19 недель полномасштабной войны с российской федерацией. Статистические данные обнародовал у себя в Facebook глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Цитата

"Борьба за единую независимую Украину продолжается. Полиция как крупнейший правоохранительный орган государства обеспечивает правопорядок и безопасность населения в эти сложные времена", - пишет Клименко.

Детали

Так, по его словам, в целом за время широкомасштабной войны полиция:

– получила и обработала более 3 млн обращений от граждан.

– начала почти 22 тысячи уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими рф и их пособниками. В рамках этих производств уже объявлено 359 подозрений фигурантам, в том числе и заочных.

– открыла 945 уголовных производств за коллаборационизм. 163 человека – в статусе подозреваемых. 69 обвинительных актов уже передано в суд.

– разоблачила 99 ДРГ и задержала более 1,4 тысячи человек по подозрению в диверсионной деятельности.

– зафиксировала более 21,5 тысячи имущественных преступлений, из которых свыше 20,7 тысяч – кражи. Более 4,4 тысяч подозреваемых установлено.

- Собрала в спецбазе "Блокпост" данные о более 2,2 млн человек, которые находятся в розыске, являются участниками незаконных вооруженных формирований или могут быть причастны к коллаборационной или диверсионной деятельности. В результате во время проверки на блокпостах полицейские обнаружили более 370 разыскиваемых и почти 3 тысячи подозрительных лиц, предположительно причастных к незаконной деятельности.

– начала более 890 уголовных производств по фактам незаконной переправки через государственную границу мужчин, подпадающих под мобилизацию. Подозрения за эту противоправную деятельность получили более 450 человек. Более 300 материалов направлены в суд.

– зарегистрировала более 290 уголовных производств за хищение гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований. 47 человек получили уведомление о подозрении за совершение этих преступлений.

– нашла 3049 пропавших детей. 185 детей еще разыскиваем.

– заблокировала более 4,2 тысячи вражеских информканалов с общей аудиторией более 31 млн пользователей.

"Указанные данные – это лишь небольшая часть результатов нашей работы. Национальная полиция Украины в полном объеме выполняет свои функции, которые во время войны значительно расширились. Мы продолжаем служить и защищать Украину", – отметил Клименко.

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