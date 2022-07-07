Колаборант ковальов на Херсонщині організовував вивезення солі та зерна до рф – Венедіктова

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«Напередодні підписала підозру нардепу ковальову. На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до рф. «Консерва» відкрилась його ФБ-постом із захопленням планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель рф і наполяганням, що «росія назавжди». Власне цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді «заступника голови уряду Херсонської області», яку він обійняв», – повідомила Венедіктова.

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Крім ковальова колабораційною діяльністю займаються депутати різних рівнів, колишні посадовці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронці та пересічні громадяни. Хтось «здає» українських патріотів, активістів, правоохоронців та учасників бойових дій, хтось бере участь в їх «зачистках», хтось допомагає розміщувати військову техніку рф, хтось міняє прапори на органах влади, хтось постачає окупантів пальним та харчами, багато хто задовольняє свої владні амбіції.

«Серед найактивніших – фейковий «губернатор» Херсонщини володимир сальдо. Навздогін до посад в окупаційних псевдоорганах, гауляйтери загарбників та так звані чиновники одержують від українських прокурорів та правоохоронців повідомлення про підозру. Зокрема, так званий голова «Херсонської міської адміністрації», «голова Чулаківської ВЦА», «керівник» міста Каховка, «начальниця «департаменту освіти і науки військово-цивільної адміністрації Херсонської області», «керівник управління установ виконання покарань Херсонської області», «начальник Рибінспекції Генічеського району», «заступник начальника відділу поліції Нової Каховки», – зазначила Венедіктова.

Вона також додала, що з моменту військової агресії правоохоронними органами області зафіксовано факти викрадення або зникнення 457 осіб. Серед них, мери міст Каховки, Таврійська, Скадовська, Голої Пристані, Берислава, сільські голови Новоолександрівської, Бехтерської та Милівської ОТГ, голова Чорнобаївської селищної ради та його заступник, старости сіл Стара Збур'ївка, Зміївка та Осокорівка, секретар Новокаховської міської ради, 17 депутатів обласної та місцевої рад, 43 правоохоронці та 2 священнослужителі. Наразі слідству відомо про звільнення 306 громадян. Окупанти продовжують незаконно утримувати 151 особу, серед яких депутати місцевих рад, директор Новокаховського ліцею №10, колишній Херсонський міський голова, 8 правоохоронців та інші громадяни.

Нагадаємо

Російські окупанти створили в Херсонській області так званий "уряд", в якому колишній народний депутат від "Слуги народу" та колаборант олексій ковальов отримав "посаду".