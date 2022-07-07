945 проваджень за колабораціонізм, понад 1,4 тис. ймовірних диверсантів та 3049 знайдених дітей: війна у цифрах від Нацполіції

Цитата

"Боротьба за єдину незалежну Україну триває. Поліція, як найбільший правоохоронний орган держави, забезпечує правопорядок та безпеку населення в ці складні часи", - пише Клименко.

Деталі

Так, з його слів, загалом за час широкомасштабної війни поліція:

- Отримала та опрацювала понад 3 млн звернень від громадян.

- Розпочала майже 22 тисячі кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками. В межах цих проваджень вже оголошено 359 підозр фігурантам, у тому числі й заочних.

- Відкрила 945 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 163 особи - в статусі підозрюваних. 69 обвинувальних актів уже передано в суд.

- Викрила 99 ДРГ та затримала понад 1,4 тисячі осіб за підозрою у диверсійній діяльності.

- Зафіксувала більше 21,5 тисячу майнових злочинів, з яких понад 20,7 тисяч – крадіжки. Більш як 4,4 тисячі підозрюваних осіб встановлено.

- Зібрала у спецбазі "Блокпост" дані про понад 2,2 млн осіб, які перебувають у розшуку, є учасниками незаконних збройних формувань або можуть бути причетними до колабораційної чи диверсійної діяльності. В результаті під час перевірки на блокпостах поліцейські виявили більше 370 розшукуваних та майже 3 тисячі підозрілих осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності.

- Розпочала більш як 890 кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію. Підозри за цю протиправну діяльність отримали понад 450 осіб. Більше 300 матеріалів скеровані до суду.

- Зареєструвала понад 290 кримінальних проваджень за розкрадання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв. 47 осіб отримали повідомлення про підозру за скоєння цих злочинів.

- Знайшла 3049 зниклих дітей. 185 діток ще розшукуємо.

- Заблокувала понад 4,2 тисячі ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 31 млн користувачів.

"Вказані дані - це лише невелика частина результатів нашої роботи. Національна поліція України в повному обсязі виконує свої функції, які в час війни значно розширилися. Ми продовжуємо служити та захищати Україну", - зазначив Клименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колаборант ковальов на Херсонщині організовував вивезення солі та зерна до рф – Венедіктова