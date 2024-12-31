9 тысяч человек встретят Новый год в украинских поездах
Киев • УНН
В новогоднюю ночь будут курсировать 108 рейсов поездов Укрзализныци. Тысячи железнодорожников будут обеспечивать бесперебойную работу инфраструктуры и комфорт пассажиров во время празднования.
В новогоднюю ночь будут курсировать 108 рейсов поездов, а 9 000 пассажиров встретят 2025 год во время поездки поездом, сообщает Укрзализныця, пишет УНН.
Детали
«9 тысяч пассажиров встретят 2025 год в поездах Укрзализныци. В новогоднюю ночь работу инфраструктуры и курсирование 108 рейсов будут обеспечивать тысячи работников железной дороги», - говорится в сообщении компании.
Как указано, железнодорожники будут дежурить на переездах, осматривать вагоны, управлять движением, вести локомотивы и заботиться о вашем спокойствии и комфорте в поездах и на вокзалах.
Напомним
Укрзализныця запустила дополнительные рейсы на шесть популярных направлений в период рождественско-новогодних праздников 2024-2025. Новые маршруты соединят Киев, Львов, Одессу, Трускавец, Черновцы и Ужгород.