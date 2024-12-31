9 тисяч людей зустрінуть Новий рік в українських потягах

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У новорічну ніч курсуватимуть 108 рейсів поїздів Укрзалізниці. Тисячі залізничників забезпечуватимуть безперебійну роботу інфраструктури та комфорт пасажирів під час святкування.

У новорічну ніч курсувати 108 рейсів поїздів, а 9 000 пасажирів зустрінуть 2025 рік під час поїздки потягом, повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.

Деталі

"9 тисяч пасажирів зустрінуть 2025 рік у поїздах Укрзалізниці. У новорічну ніч роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів забезпечуватимуть тисячі працівників залізниці", - ідеться у повідомленні компанії.

Як вказано, залізничники чергуватимуть на переїздах, оглядатимуть вагони, керуватимуть рухом, вестимуть локомотиви та дбатимуть про ваш спокій і комфорт у поїздах і на вокзалах.

Нагадаємо 

Укрзалізниця запустила додаткові рейси на шість популярних напрямків у період різдвяно-новорічних свят 2024-2025. Нові маршрути з'єднають Київ, Львів, Одесу, Трускавець, Чернівці та Ужгород.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Суспільство
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