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9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

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Считается, что древнейший прототип почтовой службы существовал на территории современного Ирана в V веке до нашей эры. 9 октября 1874 года в Берне представители 22 стран создали Генеральный почтовый союз, который через четыре года был переименован во Всемирный почтовый союз.

Сегодня, девятого октября, во многих странах мира почтовые службы и их сотрудники отмечают свой профессиональный праздник - Всемирный день почты, пишет УНН.

Считается, что древнейший прототип почтовой службы существовал на территории современного Ирана в V веке до нашей эры. В XVII и XVIII веках почтовый оборот между странами регулировался двусторонними соглашениями. Но в XIX веке возникла необходимость оптимизировать этот процесс.

В 1840 году британец Роуленд Гилл предложил систему предоплаты почтовых услуг за переписку. Благодаря этому появилась первая в мире почтовая марка. В пределах страны за все письма бралась одинаковая плата, независимо от расстояния.

В 1863 году по инициативе генерального почтмейстера США Монтгомери Блэра в Париже состоялась конференция, которая должна была разработать единые принципы и правила и пересылки писем между странами. Участие в этой конференции приняли представители 15 стран Европы и Америки.

9 октября 1874 года в Берне представители 22 стран создали Генеральный почтовый союз, который через четыре года был переименован во Всемирный почтовый союз.

Сейчас членами этой организации являются национальные почтовые операторы 192 стран мира. Украина также входит во Всемирный почтовый союз.

До начала полномасштабного российского вторжения сеть национального почтового оператора «Укрпочты» насчитывала около 11 тысяч отделений по всей Украине, работу которых обеспечивали около 60 тысяч сотрудников.

Также сегодня, во вторую среду октября, можно отпраздновать событие, которое посвящено одной из самых любимых игрушек многих поколений детей - Международный день волчка.

Ученые называют волчок одной из древнейших игрушек. Старейший волчок найденный археологами имеет возраст старше шести тысяч лет. Первые волчки делали из дерева.

У разных народов волчки имеют свои особенности. Например, китайский волчок переворачивается на ножку во время кручения, а латиноамериканские игрушки запускают с помощью веревки. Некоторые волчки, если их правильно запустить, могут крутиться больше часа.

В Украине с 2000 года отмечается неофициальный День риэлтора - профессиональный праздник людей, которые оказывают посреднические услуги при заключении сделок по продаже и аренде недвижимости.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола Иакова.

Иакова называли одним из самых преданных Иисусу учеников. После распятия и Воскресения Христа Иаков проповедовал его учение в Иудее, Палестине, Сирии, Греции.

Считается, что многие люди были поражены его проповедями, и сразу принимали крещение. По преданию, язычники схватили Иакова в Палестине и распяли апостола.

Именины 9 октября празднуют Яков, Ян, Александр, Афанасий, Владимир.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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