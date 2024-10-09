9 жовтня: Всесвітній день пошти, Міжнародний день дзиґи

Сьогодні, дев’ятого жовтня, у багатьох країнах світу поштові служби та їх співробітники відзначають своє професійне свято – Всесвітній день пошти, пише УНН.

Вважається, що найдавніший прототип поштової служби існував на території сучасного Ірану у V столітті до нашої ери. У XVII та XVIII століттях поштовий обіг між країнами регулювався двосторонніми угодами. Але в XIX столітті виникла необхідність оптимізувати цей процес.

У 1840 році британець Роуленд Гілл запропонував систему передоплати поштових послуг за листування. Завдяки цьому з’явилася перша в світі поштова марка. У межах країні за всі листи бралася однакова плата, незалежно від відстані.

У 1863 році за ініціативи генерального поштмейстера США Монтгомері Блера у Парижі відбулася конференція, яка мала розробила єдині принципи та правила та пересилання листів між країнами. Участь у цій конференції взяли представники 15 країн Європи та Америки.

9 жовтня 1874 року у Берні представники 22 країн створили Генеральний поштовий союз, який за чотири роки був перейменований на Всесвітній поштовий союз.

Нині членами цієї організації є національні поштові оператори 192 країн світу. Україна також входить до Всесвітнього поштового союзу.

До початку повномасштабного російського вторгнення мережа національного поштового оператора "Укрпошти" нараховувала близько 11 тисяч відділень по всій Україні, роботу яких забезпечували близько 60 тисяч співробітників.

Також сьогодні, у другу середу жовтня, можна відсвяткувати подію, яка присвячена одній з найулюбленіших іграшок багатьох поколінь дітей – Міжнародний день дзиґи.

Вчені називають дзиґу однією з найдавніших іграшок. Найстаріша дзиґа знайдена археологами має вік старше шести тисяч років. Перші дзиґи робили з дерева.

У різних народів дзиґи мають свої особливості. Наприклад, китайська дзиґа перевертається на ніжку під час крутіння, а латиноамериканські іграшки запускають за допомогою мотузки. Деякі дзиґи, якщо їх правильно запустити, можуть крутитися більше години.

В Україні з 2000 року відзначається неофіційний День ріелтора – професійне свято людей, які надають посередницькі послуги під час укладання угод з продажу та оренди нерухомості.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола Якова.

Якова називали одним з найвідданіших Ісусу учнів. Після розп’яття та Воскресіння Христа Яков проповідував його вчення в Юдеї, Палестині, Сирії, Греції.

Вважається, що багато людей були вражені його проповідями, і одразу приймали хрещення. За переказом, язичники схопили Якова у Палестині та розп’яли апостола.

Іменини 9 жовтня святкують Яков, Ян, Олександр, Афанасій, Володимир.