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8 сентября: Международный день солидарности журналистов, Всемирный день грамотности

8 сентября: Международный день солидарности журналистов, Всемирный день грамотности

Киев • УНН

 • 697391 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня, восьмого сентября, отмечается Международный день солидарности журналистов. Событие было основано в 1958 году по инициативе Международной организации журналистов, пишет УНН.

Дата посвящена известному чешскому журналисту, писателю, литературному обозревателю Юлиусу Фучику. В 1942 его арестовало гестапо. В тюрьме он успел написать книгу “Репортаж с петлей на шее”. 8 сентября 1943 года Юлиуса Фучика казнили.

После смерти его книга была издана более чем на 90 языках мира. Журналист посмертно получил Международную премию мира.

Как правило, именно 8 сентября вручается одна из самых престижных наград для журналистов — Пулитцеровская премия.

Также сегодня отмечается Всемирный день грамотности. Событие было учреждено ЮНЕСКО в 1966 году.

По оценкам ООН, на данный момент около 780 миллионов жителей нашей планеты не умеют читать и писать

На данный момент только 4 страны достигли показателя 100% грамотности населения: Северная Корея. Узбекистан, Андорра, Гренландия (автономная часть Дании).

Самый низкий показатель грамотности в Нигере, где только 19% населения умеют читать и писать. В большинстве стран Африки этот показатель не превышает 30%.

Еще 8 сентября — это День медсестры отделений детской гематологии и онкологии.
Маленькие пациенты этих отделений борются со страшными заболеваниями. Медсестры каждый день сталкиваются с болью детей, страданиями их близких. Но при этом продолжают добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности, несмотря на то, что работа изматывает и морально, и физически.

Цель этого события — сказать спасибо этим женщинам в белых халатах, и привлечь внимание к нехватке кадров на такие должности.

Также с 1951 года свой профессиональный праздник отмечают и физиотерапевты — специалисты, которые помогают многим людям снизить вероятность заболеть неинфекционными болезнями.

Считается, что 30 минут умеренных физических нагрузок пять раз в неделю существенно снижают риск многих неинфекционных заболеваний.

Восьмое сентября это и День Шнобелевской премии, которая присуждается за, на первый взгляд, бессмысленные изобретения и исследования.

Учредил Шнобелевскую премию в 1991 году журнал научного юмора “Анналы невероятных исследований”.

Победителей награждают десятитриллионной купюрой Зимбабве (валюта уже не используется), а призы вручают настоящие нобелевские лауреаты.

В разные годы Шнобелевскую премию получали Магнус Генс за создание краш-теста в виде лося, группа исследователей, доказавшая, что юридические тексты сложны не из-за терминов, а из-за плохого написания, еще одна группа исследователей, разработавшая алгоритм для сплетен.

Именины 8 сентября празднуют Виктор, Юрий, Дмитрий, Петр, Роман, Мария, Наталья.

Украинские Национальные Новости

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