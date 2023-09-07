8 вересня: Міжнародний день солідарності журналістів, Всесвітній день грамотності
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні, восьмого вересня, відзначається Міжнародний день солідарності журналістів. Подія була заснована у 1958 році за ініціативи Міжнародної організації журналістів, пише УНН.
Дата присвячена відомому чеському журналісту, письменнику, літературному оглядачу Юліусу Фучику. У 1942 його арештувало гестапо. У в’язниці він встиг написати книгу “Репортаж із зашморгом на шиї”. 8 вересня 1943 року Юліуса Фучика стратили.
Після смерті його книга була видана більш ніж 90 мовами світу. Журналіст посмертно отримав Міжнародну премію миру.
Як правило, саме 8 вересня вручається одна з найпрестижніших нагород для журналістів — Пулітцерівська премія.
Також сьогодні відзначається Всесвітній день грамотності. Подія була започаткована ЮНЕСКО у 1966 році.
За оцінками ООН, на даний момент близько 780 мільйонів мешканців нашої планети не вміють читати та писати
На даний момент лише 4 країни досягли показника 100% грамотності населення: Північна Корея. Узбекістан, Андорра, Гренландія (автономна частина Данії).
Найнижчий показник грамотності у Нігері, де лише 19% населення вміють читати та писати. У більшості країн Африки цей показник не перевищує 30%.
Ще 8 вересня — це День медсестри відділень дитячої гематології та онкології.
Маленькі пацієнти цих відділень борються зі страшними захворюваннями. Медсестри кожен день стикаються з болем дітей, стражданнями їхніх близьких. Але при цьому продовжують сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, незважаючи на те, що робота виснажує і морально, і фізично.
Мета цієї події — сказати дякую цим жінкам у білих халатах, і привернути увагу до нестачі кадрів на такі посади.
Також з 1951 року своє професійне свято відзначають і фізіотерапевти — фахівці, які допомагають багатьом людям знизити ймовірність захворіти неінфекційними хворобами.
Вважається, що 30 хвилин помірних фізичних навантажень п’ять разів на тиждень істотно знижують ризик багатьох неінфекційних захворювань.
Восьме вересня це і День Шнобелівської премії, яка присуджується за, на перший погляд, безґлузді винаходи та дослідження.
Заснував Шнобелівську премію у 1991 році журнал наукового гумору “Аннали неймовірних досліджень”.
Переможців нагороджують десятитрильйонною купюрою Зімбабве (валюта вже не використовується), а призи вручають справжні нобелівські лауреати.
У різні роки Шнобелівську премію отримували Магнус Генс за створення краш-тесту у вигляді лося, група дослідників, яка довела, що юридичні тексти складні не через терміни, а через погане написання, ще одна група дослідників, яка розробила алгоритм для пліткування.
Іменини 8 вересня святкують Віктор, Юрій, Дмитро, Петро, Роман, Марія, Наталія.