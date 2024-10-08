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8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

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8 октября 2024, 03:07  •  2803 просмотра

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По мнению зоологов, предки осьминогов появились на нашей планете более чем 300 миллионов лет назад. На данный момент учеными описано и классифицировано около 100 видов осьминогов.

Сегодня, восьмого октября, зоозащитники и все поклонники фауны морских и океанических глубин могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня осьминога, пишет УНН.

По мнению зоологов, предки осьминогов появились на нашей планете более 300 миллионов лет назад. На данный момент учеными  описано и классифицировано около 100 видов осьминогов.

Характерной особенностью этих головоногих моллюсков являются три сердца. Главное сердце, которое  состоит из двух предсердий и желудочка гонит голубую кровь через все тело. Два других - проталкивают кровь через жабры.

Осьминоги считаются одними из самых умных беспозвоночных - их мозг имеет определенные зачатки серого вещества. На каждом щупальце осьминога расположено до 10-ти тысяч вкусовых рецепторов.

Максимальный вес известных науке осьминогов составляет 1,3 метра, максимальный вес - 10 килограммов.

В Украине с 1997 года свой профессиональный праздник отмечают юристы.

Считается, что дата празднования выбрана совсем не случайно. По мнению некоторых историков, в октябре 1016 года появился первый в Киевской Руси упорядоченный сборник правовых норм, которые были обязательными к исполнению - Русская правда. Автором документа считают князя Ярослава Мудрого.

Если сложить одну к другой все цифры года появления Русской правды, то получится число 8.

Также сегодня можно присоединиться к Всемирному дню биометрии.

Событие, направленное на продвижение и поддержку развития биометрических технологий и их применения в инновационных технологиях искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Различные мероприятия, которые проводятся в этот день объединяют экспертов, ученых, предпринимателей и энтузиастов для обсуждения, дебатов и изучения тенденций, вызовов и возможностей в сфере биометрии с целью продвижения биометрии как ключевой технологии будущего в различных сферах.

Еще восьмого октября во многих странах мира проводятся мероприятия по случаю Международного дня подиатрии - науки, которая занимается здоровьем стоп.

По мнению медиков довольно часто к сколиозу, остеохондрозу, воспалению суставов и другим болезням опорно-двигательного аппарата приводят именно проблемы со стопами.

Проблемы со стопами характерны для спортсменов из-за больших нагрузок, а также для детей, которые мало двигаются.

По церковному календарю сегодня День памяти мученицы Пелагии Антиохийской.

Женщина жила в III веке, была танцовщицей и вела развратный образ жизни.

Как-то Пелагея случайно послушала проповедь епископа Нонна. Под ее впечатлением она приняла крещение и стала монахиней.

Пелагея много странствовала. Как-то монахиню встретили солдаты-язычники, которые пытались ее соблазнить. Пелегея им отказала. Это разозлило солдат, и они убили монахиню.

Именины восьмого октября празднуют Пелагея, Ефросиния, Александр, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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