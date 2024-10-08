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8 жовтня: Всесвітній день восьминога, День юриста України

8 жовтня: Всесвітній день восьминога, День юриста України

Київ • УНН

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На думку зоологів, пращури восьминогів з’явилися на нашій планеті більш ніж 300 мільйонів років тому. На даний момент вченими описано та класифіковано близько 100 видів восьминогів.

Сьогодні, восьмого жовтня, зоозахисники та усі шанувальники фауни морських та океанічних глибин можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня восьминога, пише УНН.

На думку зоологів, пращури восьминогів з’явилися на нашій планеті більш ніж 300 мільйонів років тому. На даний момент вченими  описано та класифіковано близько 100 видів восьминогів.

Характерною особливістю цих головоногих молюсків є три серця. Головне серце, яке  складається з двох передсердь та шлуночка жене блакитну кров через усе тіло. Два інших – проштовхують кров через зябра.

Восьминоги вважаються одними з найрозумніших безхребетних – їхній мозок має певні зачатки сірої речовини. На кожному щупальці восьминога розташовано до 10-ти тисяч смакових рецепторів.

Максимальна вага відомих науці восьминогів становить 1,3 метри, максимальна вага – 10 кілограмів.

В Україні з 1997 року своє професійне свято відзначають юристи.

Вважається, що дата святкування обрана зовсім не випадково. На думку деяких істориків, у жовтні 1016 року з’явилася перша у Київський Русі впорядкована збірка правових норм, які були обов’язковими до виконання – Руська правда. Автором документу вважають князя Ярослава Мудрого.

Якщо додати одну до одної усі цифри року появи Руської правди, то вийде число 8.

Також сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня біометрії.

Подія, спрямована на просування і підтримку розвитку біометричних технологій та їх застосування в інноваційних технологіях штучного інтелекту і кібербезпеки.

Різноманітні заходи, які проводяться цього дня об’єднують експертів, науковців, підприємців та ентузіастів для обговорення, дебатів та вивчення тенденцій, викликів та можливостей у сфері біометрії з метою просування біометрії як ключової технології майбутнього в різних сферах.

Ще восьмого жовтня у багатьох країнах світу проводяться заходи з нагоди Міжнародного дня подіатрії – науки, яка займається здоров’ям стоп.

На думку медиків досить часто до сколіозу, остеохондрозу, запаленню суглобів та інших хвороб опорно-рухового апарату призводять саме проблеми зі стопами.

Проблеми зі стопами є характерними для спортсменів через великі навантаження, а також для дітей, які мало рухаються.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучениці Пелагії Антіохійської.

Жінка жила у ІІІ столітті, була танцівницею та вела розпусний образ життя.

Якось Пелагея випадково послухала проповідь єпископа Нонна. Під її враженням вона прийняла хрещення та стала черницею.

Пелагея багато мандрувала. Якось черницю зустріли солдати-язичники, які намагалися її звабити. Пелегея їм відмовила. Це розлютило солдатів, і вони вбили черницю.

Іменини восьмого жовтня святкують Пелагея, Єфросинія, Олександр, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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