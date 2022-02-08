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15 марта, 19:03 • 102092 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132830 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117824 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111811 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101734 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99769 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86786 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119715 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125422 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127024 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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8 февраля — День оперы

8 февраля — День оперы

Киев • УНН

 • 40926 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня, 8 февраля, отмечают День оперы, День предложения руки и сердца. Верующие чтят память Феодора Студита, информирует УНН.

 

День оперы

Праздник возник 2018 года в социальных сетях по хештегу #OperaDay. В этот день все поклонники оперы делятся на своих страницах в социальных сетях фотографиями и видео из любимых опер.

День предложения руки и сердца

Хотя это и не официальный выходной, а история возникновения праздника неизвестна, это прекрасная возможность признаться в любви своему любимому человеку. Этот день мотивирует всех влюбленных озвучить это важное решение и надеяться, что получишь от любимого человека “Да” в ответ.

День памяти Феодора Студита

Родился он в Византии 759 года в довольно набожной и зажиточной семье местного чиновника. Получил достойное образование и в 22-летнем возрасте вместе со своими родителями решил отречься от светской жизни и принять постриг. Поселился в Вифинском монастыре у горы Олимп. Впоследствии даже стал его настоятелем.

Феодор был ревностным иконопоклонником и сторонником института семьи, а потому выступил против развода императора Константина VI, который был к тому же заместителем иконоборцев. За этот свой поступок попал в тюрьму. Освободили его оттуда лишь после смерти правителя. Тогда же он стал руководить Студийским монастырем.

Феодора в течение жизни заключали в тюрьму трижды. И все разы были за разоблачение незаконных действий власти. Несмотря на это он смог полностью реформировать монашескую жизнь, а также внес немалый вклад в просвещение, благодаря своим катехизисам и большому количеству религиозных произведений. Умер в 826 году в Вифинском монастыре. В 845 году его мощи перенесли в Студийский монастырь.

Именины

День Ангела празднуют: Аркадий, Гавриил, Арсений, Давид, Иван, Петр, Федор, Семен, Филипп, Мария.

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