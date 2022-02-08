8 февраля — День оперы

День оперы

Праздник возник 2018 года в социальных сетях по хештегу #OperaDay. В этот день все поклонники оперы делятся на своих страницах в социальных сетях фотографиями и видео из любимых опер.

День предложения руки и сердца

Хотя это и не официальный выходной, а история возникновения праздника неизвестна, это прекрасная возможность признаться в любви своему любимому человеку. Этот день мотивирует всех влюбленных озвучить это важное решение и надеяться, что получишь от любимого человека “Да” в ответ.

День памяти Феодора Студита

Родился он в Византии 759 года в довольно набожной и зажиточной семье местного чиновника. Получил достойное образование и в 22-летнем возрасте вместе со своими родителями решил отречься от светской жизни и принять постриг. Поселился в Вифинском монастыре у горы Олимп. Впоследствии даже стал его настоятелем.

Феодор был ревностным иконопоклонником и сторонником института семьи, а потому выступил против развода императора Константина VI, который был к тому же заместителем иконоборцев. За этот свой поступок попал в тюрьму. Освободили его оттуда лишь после смерти правителя. Тогда же он стал руководить Студийским монастырем.

Феодора в течение жизни заключали в тюрьму трижды. И все разы были за разоблачение незаконных действий власти. Несмотря на это он смог полностью реформировать монашескую жизнь, а также внес немалый вклад в просвещение, благодаря своим катехизисам и большому количеству религиозных произведений. Умер в 826 году в Вифинском монастыре. В 845 году его мощи перенесли в Студийский монастырь.

Именины

День Ангела празднуют: Аркадий, Гавриил, Арсений, Давид, Иван, Петр, Федор, Семен, Филипп, Мария.