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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 32051 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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8 лютого — День опери

8 лютого — День опери

Київ • УНН

 • 40936 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні, 8 лютого, відзначають День опери, День пропозиції руки та серця. Віряни вшановуть пам’ять Феодора Студита, інформує УНН.

День опери

Свято виникло 2018 року в соціальних мережах за хештегом #OperaDay. Цього дня всі шанувальники опери діляться на своїх сторінках в соціальних мережах фотографіями та відео з улюблених опер.

День пропозиції руки та серця 

Хоча це і не офіційний вихідний, а історія виникнення свята невідома, це чудова нагода освідчитися своїй коханій людині. Цей день мотивує всіх закоханих озвучити це важливе рішення та сподіватися, що отримаєш від коханої людини “Так” у відповідь.

День пам’яті Феодора Студита

Народився він у Візантії 759 року у досить побожній та заможній сім’ї місцевого чиновника. Отримав гідну освіту і в 22-річному віці разом зі своїми батьками вирішив зректися світського житя та прийняти постриг. Оселився в Віфінському монастирі біля гори Олімп. Згодом навіть став його настоятелем.

Феодор був ревним іконошанувальником та прихильником інституту сім’ї, а тому виступив проти розлучення імператора Костянтина VI, який був, до того ж, заступником іконоборців. За цей свій вчинок потрапив до в’язниці. Звільнили його звідти лише після смерті правителя. Тоді ж він став керувати Студійським монастирем.

Феодора протягом життя ув’язнювали тричі. І всі рази були за викриття незаконних дій влади. Попри це він зміг повністю реформувати чернече життя, а також вніс чималий внесок у просвітництво, завдяки своїм катехізисам та великій кількості релігійних творів. Помер 826 року в Віфінському монастирі. 845 року його мощі перенесли до Студійського монастиря.

Іменини 

День Ангела святкують: Аркадій, Гаврило, Арсеній, Давид, Іван, Петро, Федір, Семен, Пилип, Марія.

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