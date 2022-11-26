73% мобильной сети уже работает - Минцифра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. После вражеской атаки 23 ноября по состоянию на сегодняшний день работает уже 73% мобильной сети, сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"73% мобильной сети Украины уже работает после масштабного обесточивания, устроенного россиянами", - отметил Федоров.
Детали
Он сообщил, что благодаря активной работе быстро возобновивших свет энергетиков, мобильные операторы переподключили половину базовых станций. Это позволило миллионам людей наконец-то позвонить родным и узнать последние новости.
Что со связью по регионам
По словам чиновника:
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- Ситуация значительно улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях.
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- Связь также стабилизируется в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях.
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- В других областях пока есть трудности со связью. Самые ощутимые проблемы в Донецкой и Запорожской областях.
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"Энергетики и телеком-компании работают 24/7, чтобы поскорее вернуть людям связь на всей территории Украины", - указал Федоров.
Дополнение
23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом и связью, в том числе в столице.