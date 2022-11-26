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73% мобильной сети уже работает - Минцифра

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. После вражеской атаки 23 ноября по состоянию на сегодняшний день работает уже 73% мобильной сети, сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"73% мобильной сети Украины уже работает после масштабного обесточивания, устроенного россиянами", - отметил Федоров.

Детали

Он сообщил, что благодаря активной работе быстро возобновивших свет энергетиков, мобильные операторы переподключили половину базовых станций. Это позволило миллионам людей наконец-то позвонить родным и узнать последние новости.

Что со связью по регионам

По словам чиновника:

  • Ситуация значительно улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях.
  • Связь также стабилизируется в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях.
  • В других областях пока есть трудности со связью. Самые ощутимые проблемы в Донецкой и Запорожской областях.

"Энергетики и телеком-компании работают 24/7, чтобы поскорее вернуть людям связь на всей территории Украины", - указал Федоров.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом и связью, в том числе в столице.

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