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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24533 перегляди

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73% мобільної мережі вже працює - Мінцифра

73% мобільної мережі вже працює - Мінцифра

Київ • УНН

 • 1073547 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Після ворожої атаки 23 листопада станом на сьогодні працює вже 73% мобільної мережі, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Цитата

"73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення, влаштованого росіянами", - зазначив Федоров.

Деталі

Він повідомив, що завдяки активній роботі енергетиків, які швидко відновили світло, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій. Це дозволило мільйонам людей нарешті подзвонити рідним та дізнатися останні новини.

Що зі зв'язком по регіонах

За словами урядовця:

  • Ситуація значно покращилася у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях.
  • Зв'язок також стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях, зазначив він.
  • В інших областях поки що маємо труднощі зі зв'язком. Найвідчутніші проблеми в Донецькій та Запорізькій областях.

"Енергетики та телеком-компанії працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути людям зв'язок на всій території України", - вказав Федоров.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом та зв'язком, у тому числі у столиці.

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